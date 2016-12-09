صحة حائل تقيم حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بجامع الحوطي

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلة بإدارة مكافحة الأمراض المعدية ونواقل المرض وبمساندة من مركز صحي العزيزية وقطاع المدينة اليوم وبعد صلاة الجمعة الموافق 10/3/1438هـ بتحصين أكثر من 300 مواطن ومقيم من جميع الجنسيات ضد الانفلونزا الموسمية بجامع الحوطي بحائل وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لهذا العام ٢٠١٦م / ٢٠١٧م بالتنسيق مع شئون المساجد والدعوة والإرشاد بحائل.

حيث ركزّ إمام جامع الحوطي قبل نهاية الخطبة الثانية بتواجد فرق عند المدخلين الجنوبي والشمالي هدفهما التطعيم للأنفلونزا الموسمية لحمايتهم ووقايتهم من مضاعفات المرض، وفور انتهاء الصلاة توافد المصلين على هذه الفرق وبادروا بأخذ التطعيم وكان الإقبال كبيراً بفضل الله.

من جانبه ، أوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة حائل الأخصائي هشام بن إبراهيم التميمي إن إدارة الصحة العامة كونت فريقاً بدعم من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فواز بن فهد الراشد، كما تم توفير الكميات الكافية من اللقاحات لضمان تحصين أكبر عدد ممكن من مرتادي المسجد، موجهاً الدعوة للجميع للاستفادة من الحملة والتي سيتم إقامتها أيضاً بعد ظهر يوم غدٍ السبت الموافق 11/3/1438هـ في استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضي وذلك خلال مباراة فريقي الطائي والنجوموامتداداً للحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لعام 2016م/2017م، مشيداً بكافة الجهود المبذولة من جميع الإدارات بصحة حائل والتي أثمرت عن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملة.