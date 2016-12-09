لمستخدمي آيفون7 .. إليك نصائح آبل لالتقاط صور فوتوغرافية احترافية

يبدو أن آبل تشعر بالفخر بالكاميرا المرفقة مع هواتف آيفون التي تنتجها، فقد توجهت الشركة بطلب إلى بعض المصورين المحترفين لكي يقدموا بعض النصائح والطرق لاستخدام هاتف آيفون 7 بلَس، الذي يمكنه التقاط صور رائعة.

إذ تمتلك الكاميرا الخلفية للهاتف زوجاً من العدسات تُمكّنان المستخدمين من التقاط صور بخلفية ضبابية، وهي الميزة التي يطلق عليها “البوكيه”.

إن كنت ترغب في معرفة مزيد من المعلومات عن المصورين الذين جمعتهم آبل، يمكنك أن تشاهد الصور التي التقطوها، وتقرأ النصائح التي قدموها على مدونة غرفة أخبار أبل، كما جمعنا لكم هنا تلك النصائح والخطوات نقلًا عن موقع Business Insider.

– اقترب من موضوع الصورة لكي تُبرز التفاصيل.

– قلل مساحة الخلفية حتى لا تتسبب في أي إلهاء عن تفاصيل موضوع الصورة.

– حاول أن تعثر على الظل، ثم اجعل الشمس خلف موضوع الصورة لتكون مصدراً جيداً للضوء خلفه.

– حاول خفض تعريض الصورة للضوء قليلاً، إذ يمكن لذلك أن يجعل الصورة تبدو أكثر سينمائية.

– عند التقاط صور الحيوانات، أعطِ حيوانك الأليف مساحة؛ لأن ضبط الكاميرا على نمط البورتريه (نوع تصوير يبرز ملامح الوجه) يجعلها تستخدم العدسة المقربة، لذا يُفضل أن تبعد عن الحيوان حوالي ثمانية أقدام، كما ستحصل على أفضل النتائج إن كان موضوع الصورة ساكناً ولا يتحرك.

– يساعد الضوء الخفيف والمنتشر بأرجاء الصورة في أن يجعل موضوع الصورة أكثر جاذبية.

– حاول أن تعثر على مساحة ليست مشغولة أو مُلهية، وعندها سيساعد ضبط الكاميرا على نمط البورتريه في جعل الصورة رائعة حقاً.