الحكومة الشرعية تبرم شراء أول شحنة سلاح منذ بدء الحرب عبر دولة وسيطة

أفادت مصادر سياسية ان الحكومة الشرعية في اليمن تستعد لتسلم شحنة اسلحة سيتم توريدها عبر جمهورية السودان خلال الاسابيع القادمة .

وقال مسئول حكومي بارز في قيادة جيش الشرعية ان صفقة الاسلحة تتضمن اسلحة خفيفة و متوسطة وثقيلة وصواريخ حرارية وغيرها من الاسلحة مشيرا الى ان الصفقة ابرمت مع عدد من شركات تصنيع الاسلحة وكانت دولة السودان الوسيط فيها وابرمتها بأسمها. وفقا لمصادر اعلامية.

واوضح المصدر ان الصفقة تم توقيع اتفاقها خلال زيارة قام بها نائب الرئيس “علي محسن الاحمر” في الـ 13 من نوفمبر الماضي.

ولم تتوفر معلومات فيما اذا كانت الاسلحة ستنقل الى السعودية ومن ثم ستسلم الى قوات الشرعية في مأرب ام ستنقل الى عدن او غيرها من المناطق.

وهذه اول شحنة تبرمها الحكومة الشرعية منذ بدء الحرب عبر دولة وسيطة.