 الحكومة الشرعية تبرم شراء أول شحنة سلاح منذ بدء الحرب عبر دولة وسيطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الحكومة الشرعية تبرم شراء أول شحنة سلاح منذ بدء الحرب عبر دولة وسيطة

الحكومة الشرعية تبرم شراء أول شحنة سلاح منذ بدء الحرب عبر دولة وسيطة
المناطق _السودان

أفادت مصادر سياسية ان الحكومة الشرعية في اليمن تستعد لتسلم شحنة اسلحة سيتم توريدها عبر جمهورية السودان خلال الاسابيع القادمة .

وقال مسئول حكومي بارز في قيادة جيش الشرعية ان صفقة الاسلحة تتضمن اسلحة خفيفة و متوسطة وثقيلة وصواريخ حرارية وغيرها من الاسلحة مشيرا الى ان الصفقة ابرمت مع عدد من شركات تصنيع الاسلحة وكانت دولة السودان الوسيط فيها وابرمتها بأسمها. وفقا لمصادر اعلامية.

واوضح المصدر ان الصفقة تم توقيع اتفاقها خلال زيارة قام بها نائب الرئيس “علي محسن الاحمر” في الـ 13 من نوفمبر الماضي.

ولم تتوفر معلومات فيما اذا كانت الاسلحة ستنقل الى السعودية ومن ثم ستسلم الى قوات الشرعية في مأرب ام ستنقل الى عدن او غيرها من المناطق.

وهذه اول شحنة تبرمها الحكومة الشرعية منذ بدء الحرب عبر دولة وسيطة.

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