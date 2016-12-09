“تشنيف” يطير بكأس الحفل الثالث في ميدان فروسية الجبيل

بحضور جمهور غفير من محبي رياضة سباقات الخيل، أقام ميدان الفروسية بالجبيل حفله الثالث للموسم الحالي 1438هـ وذلك على دعم من سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير – حفظه الله – حيث ابتدأ الحفل بأشواطه الخمسة من بعد ظهر يوم الجمعة في الميدان بمدينة الجبيل الصناعية، وكانت نتائج السباقات على النحو الآتي:

كان الشوط الأول مفتوحا للحُصُن والأفراس العربية المحلية وذلك لمسافة ٢٠٠٠ م، حيث حصل على المركز الأول الجواد (هام السحب) لمالكه عيسى الحكيم. بينما فاز في المركز الأول للشوط الثاني الجواد (حنبل) للمالك هاشم المير. حيث كان هذا الشوط مخصصا للجياد التي لم تربح، وذلك لمسافة ٢٠٠٠ متر.

أما الشوط الثالث لمسافة ٢٠٠٠ متر والمخصص للجياد التي ربحت من مرة إلى ثلاث مرات فقد حصل على المركز الأول الجواد (المرنقي) للمالك أبناء حمد الدغيشم . وفي الشوط الرابع المفتوح للأفراس لعمر 3 سنوات فأكثر وذلك لمسافة ٢٠٠٠ متر، فقد حصل (الهندواني) لمالكه يوسف الميموني على المركز الأول.

أما في الشوط الخامس الذي يعتبر ختام الحفل الثالث لهذا الموسم حيث كان مفتوحا للحصن والأفراس ٤ سنوات وذلك لمسافة ٢٠٠٠ متر، فقد حصل على المركز الأول الجواد (تشنيف) لمالكه دواس الدوسري.

وفي نهاية الحفل، قام نائب مدير عام ميدان الفروسية بالجبيل الأستاذ أحمد العريمة بتسليم كأس دعم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير -حفظه الله- لمالك الجواد الفائز (تشنيف) وهو السيد دواس الدوسري.

وبهذه المناسبة، تتقدم إدارة الميدان بالشكر لجميع الضيوف والمهتمين على حرصهم على الحضور وتوصي الجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة ولبس الألبسة المناسبة تحسبا لموجة البرد والإنخفاض المضطرد في درجة الحرارة للوقاية من أعراض البرد.

وحتى موعد الحفل الرابع بإذن الله يجدر التأكيد على أن التحضيرات تقوم على قدم وساق استعدادا له يوم الجمعة المقبلة، وستقوم إدارة ميدان الفروسية بالجبيل بالإعلان عن تفاصيله وأشواطه قبل وقت كافي من ذلك اليوم