 بعد رفض مجتمعي.. إلغاء استضافة ممثل هوليودي في جامعة الأميرة نورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بعد رفض مجتمعي.. إلغاء استضافة ممثل هوليودي في جامعة الأميرة نورة

بعد رفض مجتمعي.. إلغاء استضافة ممثل هوليودي في جامعة الأميرة نورة
المناطق _الرياض
علنت الشركة المنظمة لفعالية “ستاند أب كوميدي”، والتي كان من المقرر إقامتها على مسرح جامعة الأميرة نورة للبنات في الرياض، إلغاء الفعالية الّتي كان سيشارك فيها ممثل أمريكي شهير.
وقالت الشركة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أعزاءنا الكرام، نود إفادتكم أنه تم إلغاء فعالية الستاند أب كوميدي للفنان مايك أيبس من قبل مركز المؤتمرات في جامعة الأميرة نورة”.
وأوضحت الشركة، “أن إلغاء الفعالية تم من قبل الجامعة وليس من طرفها كجهة منظمة”، مضيفة: “سيتم إرجاع جميع التذاكر وتعويض العملاء عبر نقاط الشراء”.
يذكر أن الفعالية قد قوبلت بالرفض من العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤكدين أن الجامعة منبر للعلم.

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