15 ألف زائرا لدعم أيتام ” فتاة الخليج” بمعرض ” أجواء”

اختتم مساء أمس بحديقة الأمير سعود بن نايف في مدينة الخبر معرض ” أجواء”، حيث احتضن المعرض أكثر من 50 مشروعاً من المشاريع الشبابية المتنوعة في المملكة، والذي يهدف إلى دعم أعمال لجنة كافل يتيم في جمعية فتاة الخليج الخيرية.

وأوضحت ندى العادل المدير التنفيذي للمعرض أن الحضور أبدى إعجابا و عبر عن حاجة ماسة لتوفير فعاليات مشابهة بنفس المستوى والتنظيم لما في ذلك من أثر إيجابي على ايجاد البيئة الخصبة للمشاريع لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد و من جهة أخرى توفير الفعاليات الملائمة للعائلة لقضاء وقت يجمع بين الفائدة والمتعة، وأضافت العادل أن عدد زوار المعرض بلغ ١٥ ألف زائر تقريبا وهذا يعكس مدى اهتمام الأسر بهذا النوع من الفعاليات والمعارض، كما ولله الحمد فقد استطاع ” أجواء ” بطاقاته الشابة تحقيق الأهداف التي نتطلع لها وتوفير كافة الوسائل لنشر مشاريع المشاركين وتحقيق الدعم المعنوي والتشجيع لهم.

ومن المشاريع المميزة بمعرض ” أجواء ” مشروع نجلاء المسلّم حيث قالت ” انطلقت فكرة المشروع عندما اكتشفت ميولي للديكور و تجميل المنازل بالأثاث الداخلي، أو بمعنى آخر تحويل مكان عادي إلى مكان جميل، فقررت حينها أن ابدأ فكرة مشروعي بالتنظيم والتصميم للمناسبات والأفراح، وكانت أولى مشاركاتي من خلال معرض المصممات السعوديات بدبي” وعن طريقة تسويقها لمشروعها تقول المسلّم من خلال المعارض التي تقام لدعم المشاريع و مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق حساب انستقرام يضم صور لأغلب المناسبات والأفراح التي أشرفنا على تنظيمها ” ، وعن دخول الفتاة السعودية العمل التجاري توضح المسّلم: على الرغم من قلة خبرة الشابة السعودية وقلة وتدريبها في المجال التجاري إلا أنها أثبتت قدرتها وكفاءتها في إدارة الكثير من المشاريع، وما تحتاجه هو فقط الثقة من المجتمع السعودي والدعم بدايةً من الأهل والاصدقاء والمجتمع، و تفعيل دور مراكز التدريب لتأهيل المرآة لمواجهة تحدي هذا المجال.

مشروع سلوان العشيوي وهو عبارة عن تطبيق يحمل اسم ” سَمْ ” وتقول العشيوي هذا التطبيق يوفر خدمة إيصال كل احتياجاتكم من السوبر ماركت, محلات الورد و محلات الشوكولاتة وغيرها لموقعكم، وتضيف لقد بدأ المشروع في شهر مايو ٢٠١٦ لفترة تجريبية قصيرة و من بعدها تم اغلاق التطبيق للتطوير و من ثم تم إطلاقه مرة أخرى في اخر شهر نوفمبر ٢٠١٦، وعن فكرة المشروع تقول انطلقت الفكرة من حاجة المؤسسات والشركات والأفراد لطريقة معتمدة لتوصيل احتياجاتهم اليومية لموقعهم، وبدأنا بالتسويق للتطبيق عبر الانترنت ( الانستغرام ) و (تويتر)، وتختتم العشيوي حديثها أن العمل التجاري ممتع ونحن المؤسسات الثلاثة للشركة دعمنا بعضنا بعض و لم نحصل على دعم خارجي.

مشروع آخر هو تطبيق وين ٠١٣ ، تم تأسيسه من قبل ثلاث شابات سعوديات غصون البلوشي وريم الصقير ونوره الدليجان، وتقول غصون البلوشي إحدى مؤسسات المشروع أن هذا التطبيق يوفر دليل شامل للمنطقة الشرقية، للأعمال في جميع المجالات مع جميع المعلومات التي تهم المستخدم كما يحتوي التطبيق أيضا على دليل للفعاليات بالمنطقة الشرقية بالإضافة إلى مجلة الكترونية، وقد بدأ التفكير بالمشروع من عام ٢٠١٤ و بدأنا فيها جديا في صيف ٢٠١٥،وتضيف البلوشي انطلقت الفكرة من جهلنا بما يحصل في منطقتنا من فعاليات، و صعوبة ايجاد المعلومات جميعها في مكان واحد يعتمد عليه لذا قررنا العمل على هذا المشروع، ولله الحمد جميع من حولنا دعم الفكرة و ذلك لحاجتهم لها ، و الدعم متواصل من الأهل و الأصدقاء أيضا، وتختم البلوشي حديثها قائلة الشابة السعودية كغيرها من الشابات في العالم، هي فقط تحتاج ان تحفز نفسها و ان تتميز بأفكارها و ابداعها.