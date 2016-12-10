 هذه الفتاة الأحوازية هزت عرش “طهران” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هذه الفتاة الأحوازية هزت عرش “طهران”

هذه الفتاة الأحوازية هزت عرش “طهران”
المناطق - وكالات

الشعراء العاميون أثبتوا تأثير القصيدة العامية، إذ أنها في كثير من الأحيان أشد وقعا من الأسلحة الفتاكة، ولعل الشاعرة العامية الأحوازية هيلا صديقي تعد الأنموذج الأقوى لقدرة العامية على حشد الجماهير والتأثير فيهم، وهذا ما أدركته الحكومة الإيرانية التي أصبحت تحسب ألف حساب للشاعرة صديقي التي لم تتجاوز الـ 30 عاما.

بل إن الأجهزة الأمنية في طهران اعتقلتها مرات عدة، إذ اقتحم ضباط المخابرات الإيرانية منزلها في 9 ديسمبر 2010 وصودرت أموالها الشخصية، ومن أجل استجوابها قاموا بإحضارها طيلة 10 أيام إلى مقر وزارة المخابرات الإيرانية، ليتم استجوابها ما بين ثماني إلى تسع ساعات يوميا.

وفي مايو 2011 حُبست لأول مرة حيث رُحّلت إلى سجن إيفين، وأخلي سبيلها بعد ذلك بضمان. ثم تمت محاكمتها في 16 أغسطس 2011.

وأفادت وسائل الإعلام أن “هيلا” حكم عليها بالسجن تعزيرا لمدة أربعة أشهر، وخمسة أعوام أخرى مع وقف التنفيذ.

وكذلك منعت من السفر خارج إيران ما بين 2009 و2011. وتعرضت للإعتقال 8 يناير الماضي، ليتم إطلاق سراحها بعد ذلك استجابة للضغوطات الدولية والحقوقية.

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