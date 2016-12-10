صدق أو لا تصدق.. المخلوع يناشد دول الخليج التدخل لمساعدته

ناشد المخلوع علي عبدالله صالح ، الكويت ودول الخليج مساعدته، وذلك خلال اجتماع ضم ممثلي المؤتمر الشعبي وحلفاؤه في المجلس السياسي وهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني.

وقال: “نتمنى على أشقاءنا في مجلس التعاون الخليجي أن يساعدوا على الخروج من هذه الأزمة، مثلما ساعدونا في 2011 وقاموا بالمبادرة الخليجية.. صحيح المبادرة الخليجية نفذ منها أشياء كثيرة، منها تخلي عن السلطة، منها انتخاب رئيس مؤقت توافقي، وكلها جرت بشكل جيد، نتمنى عليهم أن يساهموا في إيقاف الحرب، وسنكون شاكرين ومقدرين لإخواننا في مجلس التعاون الخليجي”، وفقاً لما تناقلته صحف يمنية.

وزعم في نهاية كلمته: أنا اتودد للسلام وأنا اتحرك في اتجاه السلام، أنا مع السلام أنا مع الأمن أنا مع الاستقرار، فأتمنى أن إخواننا في مجلس التعاون الخليجي أن يساهموا معنا في هذه الفترة”.