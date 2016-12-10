العميد ركن “سرحان”: جاهزون لتحرير ما تبقى من تعز

أكد قائد اللواء 22 ميكا في الجيش اليمني، العميد ركن صادق سرحان، جهوزية اللواء 22 ميكا مع المقاومة لتحرير آخر المواقع التي ما تزال تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن العميد سرحان قوله: إن الجيش والمقاومة جاهزان لتحرير تبة السلال، شرق المدينة، واستعدادها لخوض معركة الحسم وطرد الانقلابيين من كامل المحافظة .

وأشاد بصمود واستبسال أبطال الجيش الذين خاضوا معارك شرسة خلال الأسابيع الماضية ضد فلول الميلشيات الانقلابية في الجبهتين الشرقية والشمالية، وحرروا عددا من المواقع الاستراتيجية التي كانت تستخدمها الميليشيات في قصف المدنيين.

وقال العميد سرحان إن ” صمود أبناء تعز أسقط كل رهانات الانقلابيين عندما ظنوا أن بمقدورهم السيطرة على تعز وتشريد أهلها، وفي حين أثبتت لهم تعز أنها قوية بجيشها ورجالها ونسائها رغم القصف الصاروخي والمدفعي الذي تشنه الميليشيا على الأحياء السكنية في نواحي عدة من المدينة “.