المشي 3 مرات أسبوعيا تعزز الخصوبة لدى الرجال

نشرت صحية الديلي ميل البريطانية بحثا طبيا جديدا ذكر أن رياضة المشي ثلاث مرات أسبوعيا تزيد من خصوبة الرجل وتؤثر بشكل إيجابي على الحيوانات المنوية.

وأظهرت نتائج البحث سلسلة من الفوائد حصل عليها الرجال الذين مارسوا المشي السريع أو المشي العادي لمدة 30 دقيقة لثلاث أو أربع مرات أسبوعيا. وقال الخبراء إن ممارسة الرياضة المعتدلة تحد من الإجهاد التأكسدي (وهو حالة من عدم التوازن في نظام العوامل المؤكسدة ) الذى يضر بالحيوانات المنوية.

وأجرى الباحثون فحوصهم على 261 من الرجال الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما ممن مارسوا قدرا بسيطا من الرياضة.

وكشفت نتائج الدراسة أن الرجال الذين مارسوا الرياضة شهدوا تحسنا في الحيوانات المنوية لديهم في نهاية التدريب بغض النظر عن قدر الرياضة الذى يمارسونه، كما أظهرت النتائج أن الرجال الذين مارسوا مستويات معتدلة من الرياضة حققوا أفضل النتائج.