(فيديو) شاب ألماني يركل فتاة “محجبة” في برلين.. ويرميها من أعلى الدرج

رصدت كاميرات المراقبة في إحدى محطات المترو في ضاحية “نيو كولن” بالعاصمة الألمانية برلين، لحظة قيام شاب بركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج، دون ذكر هوية الفتاة الضحية.

ويظهر في المقطع شاب يسير خلف امرأة تنزل الدرج قبل أن يركلها في ظهرها وتسقط لأسفل الدرج.

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية على موقعها الرسمي مقطع الفيديو الذي أظهر بضعة شبان لم يحركوا ساكناً وكأنهم يوافقون الجاني على فعلته. ومن المعروف أن ضاحية نيو كولن تعتبر ملتقى العرب في برلين.

ولم تحدد بعد هوية الفتاة التي تعرضت للعنف في مترو برلين الذي وصفته الشرطة بأنه غير مبرر ويستحق التحقيق والمتابعة.

وتخضع الفتاة للعلاج حالياً، فيما تتحقق الشرطة مما إذا كانت الفتاة تعرف الشخص الذي ركلها، بحسب الصحيفة.