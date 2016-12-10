عواصف ثلجية على المملكة نهاية الشهر الجاري

تشير مراصد الطقس العالمية إلى استمرار الطقس المستقر فوق معظم مناطق البلاد حتى مساء الثلاثاء المقبل، حيث ينتظر أن يعبر منخفض جوي مصحوب بجبهة باردة ورياح نشطة تؤثر في مناطق شرقي حوض البحر المتوسط وعلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة.

ويرافق هذه الموجة عواصف ثلجية ينتظر أن تضرب مرتفعات تركيا ولبنان وسورية ثم تشتد نهاية الشهر الجاري لتشمل معظم بلاد الشام وقد تطال مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من السعودية.

كما تشير نماذج الطقس العددية للتنبؤات الجوية لهذا اليوم إلى طقس مستقر في كل عناصره الجوية عدا وجود بعض الغيوم المنخفضة فوق أقصى جنوب المملكة قد يهطل منها أمطار خفيفة ومتفرقة، خاصةً على أجزاء من منطقة جازان.

وتكون نسب الرطوبة السطحية ضعيفة هذا اليوم في معظم المناطق الصحراوية وبين المتوسطة والكثيفة نسبيا في المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية.

وتستمر درجات الحرارة منخفضة في معظم مناطق المملكة، حيث تراوح في المناطق الشمالية وتبوك ظهر هذا اليوم بين 12-16 درجة مئوية وبين 15-20 درجة في المناطق الوسطى والشرقية في حين يكون معتدلاً في المناطق الغربية والسواحل الجنوبية من البحر الأحمر، حيث تراوح بين 27-31 درجة.