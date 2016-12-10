 المفتي يحذر من قنوات تسببت في علاقات مشبوهة بين الشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المفتي يحذر من قنوات تسببت في علاقات مشبوهة بين الشباب

المفتي يحذر من قنوات تسببت في علاقات مشبوهة بين الشباب
المناطق - الرياض:

حذر سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، من خطر ما يبث وينشر في عدد من القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيره على الشباب، واصفاً إياها بالمدمرة للأخلاق والقيم، كما أن القائمين عليها أناس مدربون على الفساد.

ودعا آل الشيخ الجهات المعنية إلى غلق كل قناة وموقع يبث الشر والفساد، ومحاسبة القائمين عليها، مؤكدا أنها دمرت البيوت، وتسببت في إحداث علاقات مشبوهة بين الفتيان والفتيات.

وقال خلال حديثه في برنامج نور على الدرب: “هذه القنوات والمواقع التي تبث العهر والفساد سبب من أسباب سخط الله، فعلى أولياء الأمور عدم الغفلة وترك الصغار والشباب بلا رقابة ولا متابعة، فهي وسيلة مدمرة للأخلاق والقيم، لسهولة الانتقال من موقع إلى موقع والاتصال غير المشروع والمشبوه بين الفتيان والفتيات، وغير ذلك من المفاسد، التي تذهب الفضيلة وتغري بالفاحشة”.

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