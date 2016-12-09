 دراسة: التنفس بعمق عبر الأنف يقوي المخ ويعزز الذاكرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: التنفس بعمق عبر الأنف يقوي المخ ويعزز الذاكرة القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني القرشي : ٧٠ بالمائة من شركات حجاج الداخل تستعد لتجديد تراخيصها المنتهية الأمير بدر بن جلوي يرعى حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال بغرفة الأحساء الثلاثاء المقبل وزير المواصلات البحريني : جاهزون للعمل مع الجهات المعنية في المملكة لتنفيذ مشروع جسر الملك حمد “صناعية غرفة الرياض” تناقش التهديدات الالكترونية وتحدد ابرز قضايا القطاع اتحاد كتاب الامارات يحتفل مع الاتحاد العالمي للشعراء باليوم الوطني قتلى بانفجار قطار في بلغاريا دراسة تتنبأ بـ”جحيم” يقتل الأرض “التخصصات الصحية” تمنح فرصة امتحانيه لخريجي تخصص “القبالة” العقيد ضيف الله يكرم الداعية بادي لمناصحته سجناء سجن شقراء السيطرة على تسرب غاز بصناعية الدمام

دراسة: التنفس بعمق عبر الأنف يقوي المخ ويعزز الذاكرة

دراسة: التنفس بعمق عبر الأنف يقوي المخ ويعزز الذاكرة
المناطق - وكالات

“خذ نفسًا عميقًا”، عبارة نسمعها كثيرًا عند إسداء نصيحة إلى من يعاني من حالة توتر أو عصبية لمساعدته على الشعور بالهدوء من دون أن نفهم مغزاها العلمي.

لكن دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث ويسترن الأمريكية شرحت بالضبط كيف يمكن للنفس العميق أن يفعل العجائب بجسم الإنسان.

تشير الدراسة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن أخذ شهيق قوي عن طريق الأنف يقوي المخ ويعزز الذاكرة.
وأوضح الباحثون أن الأمر يعتمد بشكل أساسي على ما إذا كان الإنسان يأخذ شهيقًا أم يخرج زفيرًا، إلى جانب ما إذا كانت عملية التنفس من الأنف أو الفم.

وأضافوا أن المتطوعين الذين شاركوا في الدراسة تمكنوا من تحديد أشكال وجوه معينة بدقة وسرعة إذا نظروا فيها أثناء أخذهم لنفس عميق وليس خلال الزفير.

وأشار الباحثون إلى أن المتطوعين تمكنوا أيضًا من تذكر الأشياء بدقة أكثر إذا ما واجهوها أثناء عملية الشهيق أكثر من الزفير، غير أن هذا التأثير الإيجابي تلاشى عندما تم أخذ الشهيق عبر الفم.

وقال الباحثون إن أحد أكثر نتائج هذه الدراسة أهمية هى وجود فارق جوهري في نشاط المخ في اللوزة المخية ومنطقة الحصين خلال عملية الشهيق مقارنة بالزفير.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>