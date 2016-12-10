سوريا: مقتل قيادي داعشي على صلة بهجمات “شارلي إيبدو”

قال مسؤولون عسكريون أمس الجمعة “إن هجوماً بطائرة أمريكية بدون طيار في سوريا قتل قيادياً متشدداً تابعاً لتنظيم داعش على صلة بهجوم السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2015 على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس”.

وقال المسؤولون “إن أبو بكر الحكيم قتل في أواخر الشهر الماضي في الرقة معقل داعش في سوريا”.

وأضافوا أنه “يعتقد أن الحكيم شارك في التخطيط للهجوم”.

وفقدت شارلي إيبدو عدداً من كبار محرريها عندما اقتحم الأخوان شريف وسعيد كواشي وهما مدججان بالسلاح اجتماعاً للمحررين وقتلا 12 شخصاً وأصابا 11 آخرين.