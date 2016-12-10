“العمل” تؤجل إطلاق برنامج “نطاقات الموزون”

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تأجيل اطلاق تطبيق برنامج “نطاقات الموزون” إلى وقت لاحق سيعلن عنه في حينه، استجابة لرغبة عدد من منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنه سيتزامن مع التأجيل إطلاق صفحة تحتوي على معلومات عن حدود النطاقات في كل نشاط وحجم، وحاسبة لحساب النقاط بما يمكنها من الاطلاع على ما تحتاجه للانتقال للنطاقات الآمنة إذا ما كان وضعها تأثر بالنزول من نطاق آمن سابق أو يوضح لها احتياجاتها للعودة إلى موقعها السابق قبل إطلاق البرنامج في الموعد الجديد.

وأضافت أنه في حال تطبيق “نطاقات الموزون” ستتمكن المنشآت من الاطلاع على تقييمها في نطاقات من خلال خدمة تقييم المنشآت، التي حدثت لتتماشى مع معايير البرنامج ، ويمكن الوصول لهذه الخدمة من خلال الدخول لخدمات المنشأة الإلكترونية عبر بوابة الوزارة.

وستتمكن المنشأة من خلال خدمة حاسبة نطاقات من التعرف على كيفية تأثر نطاقها عند تعديله لأي من القيم الخاصة بكل من العوامل الخمسة وهي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، كما يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة.

وتعمل آلية “نطاقات الموزون” بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية، لكي يتمكنوا من الدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة، وتولي مناصب قيادية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن برنامج “نطاقات الموزون” الذي يعد تطويراً جديداً لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من يوم الأحد 11 ديسمبر 2016م.