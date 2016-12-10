 الأخبار الكاذبة على “فيسبوك”.. كيف تكشفها بسهولة؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الأخبار الكاذبة على “فيسبوك”.. كيف تكشفها بسهولة؟

الأخبار الكاذبة على “فيسبوك”.. كيف تكشفها بسهولة؟
المناطق - وكالات

رغم أن “فيسبوك” يصر دائما على أنه موقع تواصل ليس مسؤولا عن ما ينشر من أخبار، إلا أنه تأثر بما ناله من انتقادات مؤخرا، جراء “العدد الهائل” من الأخبار الزائفة التي باتت تكتسح هذه المنصة الاجتماعية المهمة.

وفي هذا الإطار، قدمت مواقع عالمية نصائح بسيطة للغاية للمستخدمين لمساعدتهم على تمييز الأخبار الحقيقية من الوهمية:

1- لا تثق في الخبر الذي يطلب منك مشاركته مع أصدقائك قبل قراءته.. المواقع الحقيقية تريد منك قراءة أخبارها فيما ترغب المواقع الأخرى فقط في مشاركة قصصها.

2- استخدم حسك الفطري: إذا كان الخبر يبدو وهميا، فهو غالبا كذلك.

3- تجنب الأخبار التي تخص فيسبوك نفسه: كل الأخبار التي تخبرك مثلا أن موقع فيسبوك يدين لك ببعض المال، أو أنه لن يصبح مجانيا كاذبة ووهمية، فجتنبها.

4- احترس من أخبار العنف المفرط: العنف يحدث يوميا في جميع أنحاء العالم، إلا أن اللقطات العنيفة لا تبثها إلا المواقع “الوهمية”، فيما تحذرك المواقع الحقيقية من أن هناك مشاهد في هذا المقطع لا ينصح بمشاهدتها من طرف صغار السن.

5- لا تثق في أخبار “إنقاذ الحياة”: لا تتأثر أبدا بالأخبار والقصص التي تدعوك لإنقاذ حياة أطفال يموتون أو ما على شاكلتها، فهي غير صحيحة،

6- تحقق من الرابط: روابط المواقع التي تنتهي بـ “com.co.” أو “su.” يحتمل جدا أن تكون “وهمية”، فاحذرها.

7- التأكد من المصادر: الأخبار الرسمية تأتي في بيانات صحفية أو تنشر بالمواقع الحكومية أو تقدم في شكل تصريحات مصادرها محددة.

8- ابحث فيما حولك: الأخبار الحقيقية ينشرها أشخاص “موثوق بهم”، لذلك يجب دائما اللجوء إلى صفحاتهم للتخلص من الأخبار المشكوك فيها.

9- تفاصيل أخرى: عدم وجود إسناد للمؤلف أو التصميم السيء للموقع، أو كتابة رديئة وغير واضحة، ووجود علامات تعجب وأرقام كثيرة.. كل تلك التفاصيل تشير إلى أنك أمام “خبر وهمي”.

يشار إلى أن موقع فيسبوك تعرض لانتقادات كثيرة لفشله في منع فيض من المقالات الإخبارية الزائفة في الفترة الأخيرة خاصة خلال حملة الانتخابات الأميركية، مما جعل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للموقع يعلن اتخاذ سلسلة من الخطوات في المستقبل بغرض القضاء على هذه الظاهرة.

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