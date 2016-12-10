عدة أسباب تشعل المنافسة بين وكلاء السيارات على تخفيض الأسعار

اشتعلت حدة المنافسة بين وكالات وشركات تمويل السيارات على تقديم عروض وتخفيضات مغرية في الأسعار بجانب تسهيلات متنوعة من بينها تخفيض قيمة القسط الشهري للنصف تقريبا خلال الستة أشهر الأولى من شراء السيارة، وتمديد فترة الصيانة إلى 5 سنوات مع الضمان، بالإضافة إلى تأجيل دفع القسط الأول.

وبين وكلاء ومختصون بقطاع السيارات أن تلك التخفيضات المغرية تعود إلى الركود، الذي يشهده القطاع بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، وتخفيض بدلات موظفي الدولة، وأكد علي رضا، المدير التنفيذي لشركة الحاج حسين علي رضا، ووكيل سيارات مازدا بالمملكة، أن هناك اسباب عديدة للركود منها تخفيض بدلات موظفي الدولة،و تكدس بعض الموديلات لدى الوكلاء بحسب صحيفة “المدينة” .

وأما بالنسبة لشركات تمويل السيارات بين أنها تعمل على تحقيق الهدف والخطة المتفق عليها خلال العام الحالي، وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من تمويل الأفراد لشراء السيارات، حيث قامت تلك الشركات بتقديم العروض والتخفيضات المغرية لجذب المستهلكين. وأوضح رمزي وجدي، مدير التسويق بإحدى شركات تمويل السيارات بالمملكة، أن شركات التمويل لديها اتفاقيات مع الوكلاء لتمويل الأفراد لشراء السيارات، ومع الركود الحالي بقطاع السيارات اتجهت معظم شركات التمويل بالتنسيق مع الوكلاء بعمل عدة برامج لتصريف السيارات، خاصة أن الأسواق ستستقبل الموديلات الجديدة 2017 م خلال الربع الأول من العام الميلادي القادم.

واوضح أن من تلك البرامج والتخفيضات تخفيض سعر القسط الشهري للنصف لعدة شهور وتمديد فترة الصيانة إلى 5 سنوات مع الضمان، بالإضافة إلى تأجيل دفع القسط الأول، مشيرًا إلى أن سبب تقديم تلك العروض والتخفيضات يعود إلى الركود، الذي يشهده القطاع وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى انخفاض أسعار السيارات عالميًا.