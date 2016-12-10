 متهم خليجي بارز يتغيب عن جلسات قضية رافعة الحرم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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متهم خليجي بارز يتغيب عن جلسات قضية رافعة الحرم

متهم خليجي بارز يتغيب عن جلسات قضية رافعة الحرم
المناطق - متابعات

تعتزم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، اتخاذ إجراءات حاسمة ومهمة في قضية “رافعة الحرم” خلال المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر أن المحكمة درست تقارير فنية صادرة عن 6 جهات معنية بالحادث تقارب عدد أوراقها الـ400 صفحة.

وأضافت المصادر أن الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة أمس الأول (الخميس)، شهدت غياب متهم خليجي يشغل منصب مدير عام عقب تقديمه عذراً طبياً إلى الدائرة؛ بسبب خضوعه إلى عملية جراحية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضحت المصادر أن المدعي العام طالب بمحاكمة المتهمين بتهم الإهمال الجسيم والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، وكذلك مخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، فيما رد فريق الدفاع عن المتهمين بتقديم أكثر من 200 صفحة لإثبات عدم تسببهم في الحادث، وأن الرياح غير المتوقعة خلال هذا اليوم هي السبب في سقوط الرافعة.

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