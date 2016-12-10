 “التخصصات الصحية” تمنح فرصة امتحانيه لخريجي تخصص “القبالة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“التخصصات الصحية” تمنح فرصة امتحانيه لخريجي تخصص “القبالة”

“التخصصات الصحية” تمنح فرصة امتحانيه لخريجي تخصص “القبالة”
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، منح جميع خريجي تخصص “القبالة” (فني) بالمملكة امتحان كتابي مجاني يوم الجمعة 6 يناير 2017م في الرياض وجدة والخبر وأبها.

وأوضحت “الهيئة” أن التقديم على الامتحان سيكون إلكترونيا عبر الرابط http://scfhs.net.sa/Exam/index.php ، مشيرة إلى أن هذه الفرصة ستمكن الجميع من الدخول للاختبار ممن تقدموا سابقاً ولم يجتازوا بغض النظر عن عدد المحاولات أو المتقدمين للمرة الأولى.

وشددت «الهيئة» على أن أخر موعد للتقديم على الاختبار سيكون في 28 ديسمبر 2016م الساعة 3 ظهراً ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ.

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