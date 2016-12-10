 اتحاد كتاب الامارات يحتفل مع الاتحاد العالمي للشعراء باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اتحاد كتاب الامارات يحتفل مع الاتحاد العالمي للشعراء باليوم الوطني

اتحاد كتاب الامارات يحتفل مع الاتحاد العالمي للشعراء باليوم الوطني
المناطق - دبي

في إطلالة ثقافية مميزة ، أقام الاتحاد العالمي للشعراء بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء دولة الإمارات العربية المتحدة حفلاً ثقافياً راقياً متزامناً مناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية ،  .وحضر الأمسية شخصيات دبلوماسية وثقافية واجتماعية تصدرها القنصل السعودي بالنيابة في دولة الإمارات .الدكتور نايف الرشيد و تضمن الاحتفال عدة كلمات أشادت بالتطور الذي حققته دولة الإمارات والصروح التي بنتها والميادين التي نهضت بها وعبرت تلك الكلمات عن سعادتها بهذه المناسبة الوطنية الغالية  .
وكانت أولى الكلمات اللأستاذ الشاعر عبد الله الخشرمي سفير الثقافة ورئيس الاتحاد العالمي للشعراء ، رئيس المركز العربي للثقافة والإعلام ، ثم ألقت الأستاذة الشاعرة الهنوف محمد  رئيس  اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بدبي ، وبعدها ألقى الأستاذ وليد شنديعضو المركز العربي  الراعي للاتحاد  كلمته بمبتهجاً بمشاركته في هذا الاحتفال .
بعد ذلك بدأت الأمسية الشعرية التي عبر من خلالها الشعراء الإماراتيون والعرب عن حبهم للإمارات واعتزازهم  بإنجازاتها المميزة . أما الشعراء الذين شاركوا فهم :
الشاعرة الهنوف محمد
الشاعر طلال الجنيبي
الشاعر إبراهيم السلامي
الشاعر شهاب غانم
الشاعر يونس ناصر عبود
الشاعر نصر بدوان
الشاعرة ساجدة الموسوي
الشاعرة كلثم عبد الله
وكانت آخر فقرات الحفل تكريم الجهات المشاركة ، حيث تم توزيع الدروع والشهادات التقديرية ،
كما تخلل فقرات الحفل عزف جميل
للفنان السوري عمر قصاص ،
وكان لبرج الورد الذي أعده الاتحاد العالمي للشعراء حضور مؤثر حيث تربع في ركن القاعة كأعلى برج في العالم من الورد الطبيعي يحاكي برج خليفة كرسالة محبة من الشعراء لشعب الامارات  .
ومن الجدير بالذكر أن التنسيق بين الاتحاد العالمي للشعراء واتحاد كتاب وأدباء الإمارات سيتواصل للاحتفاء بيوم الشعر العالمي الذي سيكون في مارس القادم بعد ان اعتمد رئيس الاتحاد العالمي للشعراء قراراً بأن تكون الشاعرة الهنوف محمد ممثلة الإتحاد في دولة الامارات ومشرفة على مشروع اليوم العالمي للشعر

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