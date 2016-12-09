“صناعية غرفة الرياض” تناقش التهديدات الالكترونية وتحدد ابرز قضايا القطاع

استعرضت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الثاني الذي عقد برئاسة عضو مجلس الادارة المهندس اسامه بن عبدالعزيز الزامل خطة عمل استراتيجية اللجنة وأهم القضايا الملحة في القطاع الصناعي.

في مستهل الاجتماع شكر الزامل أعضاء فرق العمل على الجهود المبذولة خلال الأسابيع الماضية و التعاون القائم لتحقيق الأهداف المرجوة المناطة على عاتق الجميع.

واكد خلال الاجتماع عضو اللجنة المهندس أيمن الحازمي أهمية الأمن والسلامة الصناعية وخاصة ما حصل الأسابيع الماضية فيما يتعلق بأمن وسلامة المعلومات حيث تعرضت شركات سعودية لإختراقات وتهكير لمواقعها الرسمية بهدف الإضرار بالشركات العالمية. مشيراً إلى أهمية مراجعة كل الأنظمة الأمنية والتعامل معها وتحفيز الشركات من أجل وضع خطة عمل طوارئ في حال فقدان البيانات.

كما استعرض المهندس / عمر الماضي عضو اللجنة ورئيس فريق عمل استراتيجية اللجنة نتائج أعمال الفريق مبيناً الجهد المبذول خلال الاجتماعات السابقة للوصول إلى خارطة طريق لعمل اللجنة خلال الدورة الحالية، مشيراً إلى أهمية عقد ورشة عمل عن استراتيجية خطة عمل اللجنة الصناعية ويتم دعوة المنتسبين بغرفة الرياض بالإضافة إلى الصناعيين لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم حول الخطة.

وحول ابرز القضايا الملحة بين الأستاذ/ بندر الخريف نائب رئيس اللجنة الصناعية ورئيس فريق القضايا الملحة ان من أهم القضايا التي حصرها الفريق قضية حماية المنتجات الصناعية – تشجيع وتحفيز الصادرات – الإعفاءات الجمركية لمدخلات الانتاج الصناعي – ربط شراء الطاقة بنسبة السعودة – الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنمية (أسعار إيجارات الأراضي – مساكن العمالة – المصانع الجاهزة) – ارتفاع تكلفة الطاقة – استغلال المواد الخام بالتصنيع المحلي وليس تصديرها. مشيرا الى انه تم تصنيف هذه القضايا ضمن الأهداف الاستراتيجية لعمل اللجنة وسيتم توزيعها على جدول زمني حسب الأولوية من أجل الإجراء المناسب لكل قضية من حيث التواصل مع الجهات المعنية والسعي لإيجاد الحلول الممكنة عاجلاً لخدمة منتسبي القطاع الصناعي.