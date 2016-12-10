 القرشي : ٧٠ بالمائة من شركات حجاج الداخل تستعد لتجديد تراخيصها المنتهية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القرشي : ٧٠ بالمائة من شركات حجاج الداخل تستعد لتجديد تراخيصها المنتهية

القرشي : ٧٠ بالمائة من شركات حجاج الداخل تستعد لتجديد تراخيصها المنتهية
المناطق - مكة
كشف عضو لجنة الحج بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة محمد سعد القرشي
أنه بدأت شركات ومؤسسات حجاج الداخل بتسليم ملفاتها لوزارة الحج والعمرة مبينا أن أكثر من ٧٠ ٪‏ من شركات حجاج الداخل يقوموا هذه الفترة بتجهيز ملفات تجديد تراخيصهم المنتهية وذلك عبر عدة إجراءات من البصمات وتجديد السجلات التجارية وبرنت الأحوال المدنية وتغيير المهنة وغيرها ومن ثم يتم رفع الأوراق والمستندات عبر النظام الآلي ( المخاعات ) موضحا أن هذه الآلية تستخدمها وزارة الحج والعمرة لأول مرة.
وأوضح القرشي أن شركات حجاج الداخل البالغ عددها ٢٤٠ شركةً تخدم أكثر من ٥٠٠ ألف حاج من داخل المملكة مؤكدا أن شركات حجاج الداخل توفر خدمات بمستوى راق للحجاج وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد على أهمية توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

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