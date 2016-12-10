القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف برقية تهنئة للرئيس روش كابوري بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

إلى ذلك بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس روش كابوري بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من الرقي والازدهار.