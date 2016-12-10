العنزي للحادية عشرة في بلدية حفر الباطن

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ ، قرارا بترقية مدير

إدارة شئون الموظفين ومدير العلاقات العامة ببلدية محافظة حفر الباطن الأستاذ محمد بن عايد العنزي للمرتبة الحادية عشرة.

وعبَّر العنزي بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على هذه الترقية، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على اهتمامه وتحفيزه لجميع منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، كما شكر رئيس بلدية محافظة حفر الباطن الأستاذ / نايف بن مناحي بن سعيدان.

سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن المسؤولين وأن تكون الترقية دافعاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن والمواطنين في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة