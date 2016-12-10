 سياحة نجران تسلم رخصة تشغيل لمستثمر جديد لوحدات سكنية في شروره | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سياحة نجران تسلم رخصة تشغيل لمستثمر جديد لوحدات سكنية في شروره

سياحة نجران تسلم رخصة تشغيل لمستثمر جديد لوحدات سكنية في شروره
المناطق - نجران

سلم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح رخصة تشغيل وحدات سكنية لأحد المستثمرين في مجال الإيواء السياحي بمحافظة شرورة بعد تطبيق التعليمات المقرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار على المنشأة السياحية منوها الى ازدياد الاستثمار في مجال الإيواء السياحي بمحافظة شرورة.

وأوضح آل مريح انه تم تسليم رخصة تشغيل وحدات سكنية لمشغل جديد بمحافظة شروره بعد إن تم تطبيق الأنظمة والتعليمات المقرة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على المنشاة ثم تم منح صاحبها رخصة التشغيل.

وأشار آل مريح إن منطقة نجران تحتضن أكثر من 180فندقا ووحدة سكنية فاخرة وتشهد ارتفاعا في نسبة الإشغال بشكل كبير خاصة في الإجازات والعطل الرسمية وقال آل مريح إن منطقة نجران تتميز بوجود العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية والتراثية واعتدال الطقس والتي جذبت الكثير من الزوار مما ساهم في رفع نسبة الإشعال في الفنادق والشقق المفروشة.

وأهاب آل مريح بكافة المستثمرين في مجال الإيواء السياحي بتقديم أفضل الخدمات للنزلاء ورفع مستوى النظافة والعمل على تقديم أجود الخدمات ومناسبة الأسعار لكافة أهالي وزوار منطقة نجران مضيفا بأن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يقدم كل ما يخدم المنطقة في مجال التنمية السياحية.

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