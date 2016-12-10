 أمانة نجران تكثف جهودها لمكافحة الحشرات ونواقل الأمراض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمانة نجران تكثف جهودها لمكافحة الحشرات ونواقل الأمراض

أمانة نجران تكثف جهودها لمكافحة الحشرات ونواقل الأمراض
المناطق - نجران

تواصل أمانة منطقة نجران ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة عملها للقضاء على نواقل الأمراض من خلال استهداف جميع أحياء مدينة نجران والمنتزهات والحدائق والميادين والمسطحات الخضراء و الإدارات الحكومية.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس حمد عيبان انه تم تشكيل فرق عمل متخصصة في مكافحة الحشرات و نواقل الأمراض تقوم بأنشطة المكافحة المنزلية على مصادر تكاثر البعوض في المنازل باستخدام التدابير ووسائل الحماية الدائمة داخل محيط المباني ومنع وصول الناقل للسكان والقضاء على الحشرات بالإضافة إلى القيام بعمليات المسح الحشري لتحديد مناطق التوالد ومعالجتها وقياس كثافة البعوض والحشرات الأخرى.
من جهته قال مدير عام صحة البيئة فايز رجا ان فرق العمل المتخصصة في مكافحة الأمراض ونواقلها قامت بزيارة 30885 منزلا و تنفيذ ما يقارب من 2777 جولة على الدوائر الحكومية حيث تم اكتشاف ومعالجة 30694 بؤرة حشرية وتركيب 350 خزان مياه للمنازل التي يوجد بها خزانات حديدية قديمة تتسبب في توالد البعوض بالإضافة إلى تنفيذ 428 حملة لمعالجة البؤر داخل وادي نجران.
مشيراً إلى أن فريق العمل مجهز بأجهزة متخصصة كالرش الرذاذي المتناهي الصغر وأجهزة الرش الضبابي والعادي بإشراف عدد من المختصين والفنيين في مكافحة الحشرات ونواقل الأمراض.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن فرق الإصحاح البيئي تعمل بشكل يومي في جميع أحياء مدينة نجران داعياً الجميع إلي التواصل مع مركز الطوارئ 940 للإبلاغ عن أي ملاحظات .

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