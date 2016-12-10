 أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

روسيا ترفض “كلبا” اعتزمت اليابان إهداءه لبوتين هجانة املج ولجنة الصقور تبهر زوار مهرجان السياحة وزير خارجية البحرين: حل مشكلات المنطقة يتم من خلال الدول العربية الرئيسية والفعالة وزارة العدل: كتابات العدل ملتزمة بتطبيق الرهن العقاري خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من الكويت تطبيق “نطاقات الموزون” على المنشآت خلال أسبوعين.. ولا استثناءات أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة أمانة نجران تكثف جهودها لمكافحة الحشرات ونواقل الأمراض سياحة نجران تسلم رخصة تشغيل لمستثمر جديد لوحدات سكنية في شروره العنزي للحادية عشرة في بلدية حفر الباطن غرفة الشرقية تعتمد تشكيل لجنة “الصلح الودي الواقي من الإفلاس” بلدية رأس تنورة تزرع 400 ألف زهرة شتوية في شوارع المحافظة

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
المناطق - وكالات

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

ومن المقرر أن يفتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الأحد دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي الجديد الذي جرت انتخاباته يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحصلت فيها المعارضة الكويتية وحلفاؤها على نحو نصف أعضاء مجلس الأمة الذي يضم 50 مقعدا.

وكان الكويتيون قد شاركوا بكثافة في الانتخابات التي نظمت السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أشهر من التقلبات تأثرا بخفض الدعم الحكومي واتخاذ تدابير تقشفية إثر تدهور أسعار النفط، وسجل العديد من مراكز الاقتراع حينها نسبة مشاركة بلغت 80% وفق التلفزيون الحكومي.

CzT0qkvVIAArg6I

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>