أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

ومن المقرر أن يفتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الأحد دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي الجديد الذي جرت انتخاباته يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحصلت فيها المعارضة الكويتية وحلفاؤها على نحو نصف أعضاء مجلس الأمة الذي يضم 50 مقعدا.

وكان الكويتيون قد شاركوا بكثافة في الانتخابات التي نظمت السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أشهر من التقلبات تأثرا بخفض الدعم الحكومي واتخاذ تدابير تقشفية إثر تدهور أسعار النفط، وسجل العديد من مراكز الاقتراع حينها نسبة مشاركة بلغت 80% وفق التلفزيون الحكومي.