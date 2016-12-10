 تطبيق “نطاقات الموزون” على المنشآت خلال أسبوعين.. ولا استثناءات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تطبيق “نطاقات الموزون” على المنشآت خلال أسبوعين.. ولا استثناءات

تطبيق “نطاقات الموزون” على المنشآت خلال أسبوعين.. ولا استثناءات
المناطق - الرياض

قال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وزارته تعتزم إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” خلال الأسبوع المقبل على أكثر من 1.2 مليون منشأة.

وأضاف المسؤول، أن تطبيق البرنامج سيشمل جميع المنشآت بما فيها الأجنبية والمنشآت حديثة الإنشاء، مشيرا إلى أنه لا توجد استثناءات لأية منشأة في تطبيق البرنامج.

وأوضح وفقاً لـ”الاقتصادية”، أنه سيتم تدشين صفحة تحتوي على معلومات عن حدود النطاقات في كل نشاط وحجم، وحاسبة لحساب النقاط، إذا ما كان وضع المنشأة تأثر بالنزول من نطاق آمن سابق، كما توضح لها احتياجاتها للعودة إلى موقعها السابق قبل إطلاق البرنامج في الموعد الجديد.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة، تأجيل تطبيق البرنامج، استجابة لرغبة عدد من المنشآت في القطاع الخاص، وسعيا لتمكينها من استكمال الاستعداد في تحقيق نسب التوطين.

وأشارت إلى أن التطوير الجديد لبرنامج نطاقات الموزون سيتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار سعي الوزارة إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.

 

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