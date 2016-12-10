 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من الكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من الكويت

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من الكويت
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وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض اليوم قادما من دولة الكويت ، بعد جولة خليجية شملت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.
وكان في استقبال الملك المفدى ـ رعاه الله ـ لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض كل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

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