 وزارة العدل: كتابات العدل ملتزمة بتطبيق الرهن العقاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وزارة العدل: كتابات العدل ملتزمة بتطبيق الرهن العقاري

وزارة العدل: كتابات العدل ملتزمة بتطبيق الرهن العقاري
المناطق_الرياض

أكّد المتحدِّث الرسمي لوزارة العدل الشيخ الدكتور منصور القفاري، أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والإقرارات, مبيناً أن بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجأون إلى إلزام المالك بالإفراغ لصالحهم وتوثيق الرهن في أوراق عرفية ضماناً لحقهم في بيع العقار مباشرةً في حال تعثر المدين، وذلك بالمخالفة لنظام الرهن العقاري.
وأوضح أن كتابات العدل كانت ولا زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك, ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض وتم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقاً لنظام الرهن العقاري المسجل بموجب التعميم (13/ت/4688) لتاريخ 10 /9 /1433هـ.

ودعا القفاري عموم المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة، لضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقاً للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ.

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