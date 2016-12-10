هجانة املج ولجنة الصقور تبهر زوار مهرجان السياحة

شاركت هجانة املج في تنظيم سباق بميدان الهجن ضمن أطار أنشطة لجنة التنمية السياحية والثقافية بمحافظة املج وحضر السباق وفد من جمعية الثقافة والفنون بجدة برئاسة رئيس الجمعية د. عمر الجاسر وكان في استقبالهم رئيس ميدان الهجن مفلح صبيان الجهني الذي بدوره اطلع الحضور على مشاركات الهجن مع الميادين الأخرى داخل المملكة ودول الخليج والجوائز التي حصدوها والسباقات التي تقام خلال العام وسلالات الابل الفريدة في السباق وما تحظى به محافظة املج من رعاية واهتمام من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك من تشجيع لهذه الرياضة العريقة والتراث الأصيل ومتابعة من محافظ املج وتشجيعه لابنائه في ابراز هذه الرياضة كمنشط سياحي يلعب دور كبير في استقطاب المهتمين بها.

بعدها زار وفد جمعية الثقافة والفنون بجده لجنة الصقور وشاهدوا استعراض انواع الصقور المشهورة في المنطقة والنادرة ومواقيت هجرتها ومن خلال شرح قدمه عبدالهادي الفايدي رئيس مركز الشعلان للصقور تناول فيه استعرض اهتمامات المركز الذي يعتني بطبابة الصقور ومد الدراسات على مستوى الخليج العربي بمعلومات عن الصقور وأنواعها وخصائصها كما اقيم سباق لهداد الصقور كنشاط شاركت به لجنة الصقور بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية وذكر الفايدي انواع السباقات التي تقام على مدار العام وأبين ان المشاركين فيها يأتون من كافة مناطق ومدن المملكة ومن دول الخليج واضاف ان منطقة الشعلان معروفة بالصقور النادرة يأتي اليها الصقارين من كل انحاء الوطن خلال موسم هجرة الصقور ونسبة الصيد فيها مرتفعة.