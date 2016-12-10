 روسيا ترفض “كلبا” اعتزمت اليابان إهداءه لبوتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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روسيا ترفض “كلبا” اعتزمت اليابان إهداءه لبوتين

روسيا ترفض “كلبا” اعتزمت اليابان إهداءه لبوتين
المناطق_وكالات

رفضت روسيا على ما يبدو محاولة دبلوماسية من اليابان لكسب ود الرئيس فلاديمير بوتين مستغلة ولعه بالكلاب حين رفضت عرض طوكيو لإهدائه كلبا خلال قمة الأسبوع الجاري بين بوتين ورئيس الوزراء شينزو آبي.
كانت الحكومة اليابانية تعتزم أن تقدم لبوتين ذكر كلب من فصيلة أكيتا ليؤنس وحدة يومي وهي أنثى من نفس السلالة أهدتها له طوكيو عام 2012، لكن مشرعا يابانيا قال إن روسيا رفضت العرض.

وقال عضو مجلس النواب كويتشي هاجيودا في تدوينة يوم الجمعة “للأسف رد علينا نظراؤنا وتبدد أملنا في تقديم عروس” ولم يذكر سببا للرفض.
ويجتمع آبي وبوتين في اليابان في 15 و16 ديسمبر كانون الأول.
ومن المنتظر أن يبحثا إحياء المحادثات الأمنية واستئناف التدريب المشترك على الإنقاذ البحري الذي توقف بعد أن ضمت روسيا منطقة القرم من أوكرانيا عام 2014.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان اتفاقات تجارية، وأثر نزاع على مجموعة من الجزر على العلاقات بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويعرف عن بوتين حبه الشديد للحيوانات والتقطت له عدة صور وهو يركب خيولا ويسبح مع دلافين ويداعب فهدا.

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