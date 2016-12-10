 د.الشهراني يطلب من الإعلام عدم اختزال الجهود المبذولة في مستشفى عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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د.الشهراني يطلب من الإعلام عدم اختزال الجهود المبذولة في مستشفى عسير

د.الشهراني يطلب من الإعلام عدم اختزال الجهود المبذولة في مستشفى عسير
المناطق_عسير

رد المشرف على مستشفى عسير المركزي د. عايض الشهراني على مقطع الفيديو المتداول والذي تظهر فيه سيدة التقت بوزير الصحة د. توفيق الربيعة وطالبته بزيارة إحدى الغرف التي لم يزرها ليشاهد المياه والأدوات المكسرة وخلافه، وما صاحبه من تعليقات في وسائل التواصل من التقصير بالمستشفى.

وأوضح د. الشهراني أن كل ما تم تداوله في هذا الجانب غير صحيح، من قبل السيدات أو الرجال الذين حاولوا كشف الصورة السيئة كيف ما تكون، متجاهلين الجوانب الإيجابية التي يقوم بها المستشفى، والذي حظي على تقدير الوزير واعتبره المرجع الأساسي في المنطقة، وأبدى عبر وسائل الإعلام فخره واعتزازه بما شاهده من إبداع وإنجازات في هذا الصرح الكبير.

وقال نافياً كل المعلومات المتداولة: بالنسبة للسيدة الأولى التي ظهرت في الفيديو بعد أن أنهينا المرور على مشروع إحلال البنية التحتية للدور الثالث انتقلنا لنشاهد جزء تم إنهاؤه من المشروع بغرض المقارنة، وظهرت هناك السيدة لتلفت نظر الوزير لغرفة “٤” في قسم جراحة المخ والأعصاب، وذهب الوزير لزيارة والدها الذي يبلغ من العمر ٨٠ عاماً وكان المريض مصاب بورم كبير بالمخ واستؤصل، وهو الآن في مرحلة علاج طبيعي، وكانت تطالب بتكثيف جلسات العلاج الطبيعي وتحويل المريض لمراكز متخصصة بالعلاج الطبيعي والتأهيل، واستمع منها الوزير ووجه بعمل اللازم لوالدها ولم يكن هناك أي ملاحظة على الغرفة.

وأضاف د. الشهراني فيما يتعلق بالسيدة الثانية التي ذكرت أن هناك مياه في أرضية الحمامات والحمام مكسر حسب وصفها بشكل مبالغ فيه وحددت مكان التنويم بالرغم أنها ليست منومة، وقالت إنها كانت مرافقة سابقاً، ومع ذلك وجه الوزير بالتأكد من الوضع وتم التأكد وكان خلاف ما ذكرت، وهناك صورة التقطت للحمام ذلك المساء للتوضيح ولم يصل الماء للركب حسب وصفها المبالغ فيه.

وتمنى د. الشهراني من الإعلام عدم اختزال الجهود المبذولة في المستشفى في مثل هذه اللقطات وإبراز الإنجازات الإيجابية.

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