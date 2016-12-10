بحضور عدد من النجوم .. افتتاح محل كنافة تايم بالقريات

بحضور عدد من المسئولين و نجوم “السوشل ميديا” و الرياضة و عدد من الإعلاميين و رجال المجتمع بالإضافة إلى جمع غفير من الجمهور ؛ تم افتتاح محل “كنافة تايم” بالقريات و ذلك يوم الجمعة العاشر من ربيع الأول لعام 1438هـ .

و تم قص شريط الافتتاح بحضور نجم الكرة السعودية عبد المجيد الرويلي و والده ، و نجمي قنوات التواصل الاجتماعي الشهيرين الربع و عبسي و عدد من إعلامي المنطقة .

و أشاد الحضور بدورهم بهذا الافتتاح المميز و الحضور الغفير مثمنين لصاحب المحل دعوته الكريمة و اتاحة الفرصة لهم بلقائهم مع محبيهم و معجبيهم .

وفي نهاية الافتتاح قدم صاحب المحل شكره وتقديره للحضور ؛ مشاركتهم و حضورهم وخصّ بالشكر النجوم الحاضرين للافتتاح و الأخوة الإعلاميين على تواجدهم و تواصلهم ، منوهًا بالحركة التجارية و الاقتصادية التي تعيشها محافظة القريات سائلاً الله العلي القدير التوفيق و السداد للجميع.

بعد ذلك قدم صاحب المحل الدروع التذكارية للنجوم المشاركين، و من ثم تناول الجميع وجبة العشاء المعدة بهذه المناسبة