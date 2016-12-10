​تعليم المدينة: إدارة القضايا (بنات) تقدم برنامج “نحو بيئة تربوية محصنة”

سعياً لبيئة تربوية محصنة محققة لغايات التعليم وأهدافه قدمت إدارة قضايا شاغلات الوظائف التعليمية البرنامج التدريبي “نحو بيئة تربوية محصنة” بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي استهدف البرنامج القائدات التربويات بالمدارس و خاصة المكلفات حديثاً منهن و نُفذ لمدة يومين 5 – 6 / 3 / 1438 هـ بمعدل (8) ساعات تدريبية في الابتدائية (55), قدمته مساعدة مدير إدارة القضايا الأستاذة فتحية الريو و مشرفة إدارة القضايا الأستاذة أميرة الخطيب .

جاء البرنامج بهدف إكساب القائدات التربويات مهارات تحديد المشكلات و تحليلها وحلها بمنهجية و شملت محاوره الرئيسة مفهوم الإدارة والقيادة , و المصطلحات القضائية ، و أنواع المشكلات , ومسؤولية القائدة التربوية تجاه الشكاوى , و المرجعيات الأساسية لكل قائدة ، و ثمرات العلاقات الإنسانية , كيف نحقق الجودة في القيادة التربوية؟ .

ناقشت خلالها المدربتان الفرق بين الإدارة و القيادة و أنماط القيادة (الشخصية و التنظيمية) , و صفات القائد , وظائفه و مهارات القائد الفعّال , و تعريف المشكلة و أنواعها و مواقف الناس منها , و إضاءات هامة في حل المشكلات الإدارية , و أسباب الفشل في حلها , كذلك عناصر الشكاوي و أنواعها , و مفهوم القضايا و الشاهد , و التحقق و التحقيق , و أبجديات القيادة و أهمية العلاقات الإنسانية و إرشادات عامة لحل المشكلات , كما استعرضتا نماذج لبعض المخالفات و القضايا التي تحدث في الميدان التعليمي و كيفية التعامل معها و شملت مخالفات الاختبارات و التقويم المستمر و الغياب و التأخر و الخروج بدون إذن , و القضايا الإدارية و السلوكية و غيرها .

اختتم البرنامج بالمداخلات و التقييم و تسليم الشهادات و الحقائب الإلكترونية للبرنامج .