 السجن 50 عاماً وثمانية آلاف جلدة لمهربّي مخدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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السجن 50 عاماً وثمانية آلاف جلدة لمهربّي مخدرات

السجن 50 عاماً وثمانية آلاف جلدة لمهربّي مخدرات
المناطق_متابعات

أصدرت لجنة قضائية في المحكمة العامة بمحافظة الليث حكماً بسجن متهمين اثنين 50 عاماً لكل منهما 25 عاماً، إثر إدانتهما باستقبال مخدرات من اليمن، إضافة إلى جلد كل واحد منهما 4000 جلدة، ومنعهما من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهما.

كما تضمن الحكم إسقاط خمسة أعوام في حال ثبت صلاحهم، إضافة إلى المطالبة بإحضار المتهم بإرسال الكميات من اليمن عن طريق الإنتربول لمحاكمته.

وفي تفاصيل القضية، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بعد توافر معلومات لديهم عن تهريب كمية من الحشيش يصل وزنها 320 كلغم داخل ثمان دبات بنزين من داخل البحر قادمة من اليمن، وإدخالها إلى الأراضي السعودية، وتخزينها في أحد المنازل الشعبية في محافظة الليث تمهيداً لاستلامها من قبل أحد الأشخاص لترويجها.

وجاء الحكم القضائي وسط مطالبة “المدعي العام” بقتلهما، إلا أن قضاة المحكمة يرون أن التهم التي وجهت لهما لا ترتقي إلى القتل، حيث انتهى الحكم بمصادقة محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

وتم نقل كميات المخدرات جرت عن طريق قارب بحري اتجه من اليمن إلى المملكة، على أن تُسلم في عرض البحر، وجرى عمل كمين لضبط الكمية من خلال التنسيق مع مصدر الكمية في اليمن وإيهامه بأنه المستقبل لها، وتمت المراقبة من قبل إدارة المخدرات بالتنسيق مع حرس الحدود في محافظة الليث.

وتم استلام الكمية في بالقرب من المجرى الدولي في عرض البحر وفق الإحداثيات المرسلة مسبقاً، ووصل القارب إلى محافظة الليث تمهيداً لتسليم الكمية للمتلقي، ووضع المنزل الشعبي تحت الرقابة.

وبعد إحضار الكمية وصل مستقبلها لاستلامها، وأثناء تحميلها في سيارته قُبض عليه متلبساً بالجريمة، في حين باشرت الجهات الأمنية ملاحقة زعيم العصابة لكنه تمكن من الهرب بعد اصطدامه بسيارات الأمن قبل أن يُضبط مرة أخرى في وقت لاحق.

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