 4مسارات للتوعية الفكرية من خلال 1500 لجنة مدرسية بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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4مسارات للتوعية الفكرية من خلال 1500 لجنة مدرسية بتعليم عسير

4مسارات للتوعية الفكرية من خلال 1500 لجنة مدرسية بتعليم عسير
المناطق_عسير

عقد يوم أمس الأول اللقاء التحضيري  لرسم آلية العمل المشتركة التكاملية في مجال  تنفيذ برامج ومشاريع التوعية  الفكرية ،  والذي جمع وحدتي التوعية الفكرية  بجامعة  الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بعسير 

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة والدور التكاملي  القائم بين الجامعة والإدارة ، وصولاً إلى توحيد الجهود ، والاستفادة من الخبرات ، لتفعيل برامج التوعية الفكرية ، وحماية عقول النشء من المهددات الفكرية ، وتعزيز اللحمة الوطنية .

    من جهته بين مدير وحدة  التوعية الفكرية بتعليم عسير أحمد فرحان أن اللقاء  يأتي ضمن خطة الوحدة، لتفعيل برامجها من خلال الشراكات المجتمعية والأكاديمية  ذات العلاقة بالأمن الفكري ، لافتاً إلى أن اللقاء تناول ، توحيد الجهود ، ووضع آليات عمل مشتركة تعنى بنبذ الأفكار المنحرفة ، وإعداد حقائب تدريبية للمشرفين والمشرفات على تنفيذ البرامج في الجامعة والإدارة العامة للتعليم . إضافة إلى تعزيز التعاون الإعلامي ، وتكثيف البرامج التثقيفية  والتوعية والإعلامية .

  وأضاف فرحان : أنه تم تشكيل لجان في 1500 مدرسة للبنين والبنات في المنطقة ، بإشراف من قادة وقائدات المدارس لتولي تنفيذ برامج التوعية الفكرية ، فيما نوه بجهود مديري الإدارات المعنية في الإدارة العامة للتعليم ، ومسؤولي التوعية الفكرية في الجامعة الدكتور يحيى البكري ،والدكتور مسفر الوادعي.  والدكتور محمد عسيري

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