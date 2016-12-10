 كيري يتهم النظام السوري بـ”جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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كيري يتهم النظام السوري بـ”جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”

كيري يتهم النظام السوري بـ”جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”
المناطق_أ ف ب

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت أن “القصف العشوائي” الذي يقوم به النظام السوري في حلب يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، داعيا روسيا إلى محاولة وقف ذلك.
وأضاف في ختام اجتماع للقوى الداعمة للمعارضة السورية في باريس أن “القصف العشوائي من قبل النظام ينتهك القوانين أو في كثير من الحالات (يعتبر) جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب”، ودعا روسيا إلى “بذل قصارى جهدها لإنهاء ذلك”.

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