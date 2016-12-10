تطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء

دافعت شركة “InstaCharge” عن تطبيقها الذي يحمل الاسم ذاته، والذي تزعم أنه يستطيع إعادة شحن بطارية الهاتف خلال 30 ثانية، وقالت إنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن التطبيق لا يعمل.

وتزعم الشركة أن تطبيق “InstaCharge” الذي تم إطلاقه خلال حفل أقيم في فيجي الأسبوع الماضي بدعم من رئيس وزراء هذا البلد، يمكنه تخزين طاقة زائدة لأجل بطارية الهاتف في داخله بوسعها أن تشحن بطارية الهاتف بالكامل، وعندما تنفد طاقة البطارية يمكن إعادة شحنها خلال 30 ثانية عبر الوصول إلى الطاقة المخزنة عن طريق التطبيق.

وقد أشادت الحكومة في فيجي بالتطبيق وقالت إنه “مشروع بمليارات الدولارات” على الرغم من انتقاد بعض الخبراء وعلماء الفيزياء لطريقة عمله.

وأشار أولئك الخبراء إلى أن التطبيق يخرق القوانين الأساسية للديناميكا الحرارية باعتبار أن “المبادئ الأساسية للطاقة أنها لا تفنى ولا تُستحدث من العدم”، وفي المقابل قال مبتكرا التطبيق دوغلاس ستيوارت الأميركي الجنسية وجورانجبهي باتيل وهو رجل أعمال من فيجي، إنه لا يوجد أي دليل يؤكد مزاعم الخبراء بأن التطبيق لا يمكن أن ينجح.