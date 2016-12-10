 تطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء

تطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء
المناطق_وكالات

دافعت شركة “InstaCharge” عن تطبيقها الذي يحمل الاسم ذاته، والذي تزعم أنه يستطيع إعادة شحن بطارية الهاتف خلال 30 ثانية، وقالت إنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن التطبيق لا يعمل.

وتزعم الشركة أن تطبيق “InstaCharge” الذي تم إطلاقه خلال حفل أقيم في فيجي الأسبوع الماضي بدعم من رئيس وزراء هذا البلد، يمكنه تخزين طاقة زائدة لأجل بطارية الهاتف في داخله بوسعها أن تشحن بطارية الهاتف بالكامل، وعندما تنفد طاقة البطارية يمكن إعادة شحنها خلال 30 ثانية عبر الوصول إلى الطاقة المخزنة عن طريق التطبيق.

وقد أشادت الحكومة في فيجي بالتطبيق وقالت إنه “مشروع بمليارات الدولارات” على الرغم من انتقاد بعض الخبراء وعلماء الفيزياء لطريقة عمله.

تطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء

وأشار أولئك الخبراء إلى أن التطبيق يخرق القوانين الأساسية للديناميكا الحرارية باعتبار أن “المبادئ الأساسية للطاقة أنها لا تفنى ولا تُستحدث من العدم”، وفي المقابل قال مبتكرا التطبيق  دوغلاس ستيوارت الأميركي الجنسية وجورانجبهي باتيل وهو رجل أعمال من فيجي، إنه لا يوجد أي دليل يؤكد مزاعم الخبراء بأن التطبيق لا يمكن أن ينجح.

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