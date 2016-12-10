 “الإسكان” تجري تعديلات على لائحتها منها تقليص مساحة المسكن المناسب لـ125 متراً.. والعمل بها من اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الإسكان” تجري تعديلات على لائحتها منها تقليص مساحة المسكن المناسب لـ125 متراً.. والعمل بها من اليوم

“الإسكان” تجري تعديلات على لائحتها منها تقليص مساحة المسكن المناسب لـ125 متراً.. والعمل بها من اليوم
المناطق_الرياض

تبدأ وزارة الإسكان اعتباراً من اليوم السبت العمل بتعديلات جديدة أجرتها على لائحة الدعم السكني، من بينها تقليص المساحة التي حددتها اللائحة للمسكن المناسب من 140 متراً مربعاً إلى 125 متراً مربعاً.

وتضمنت التعديلات التي أقرها وزير الإسكان ماجد الحقيل 37 تعديلاً، من بينها تحديد تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل بناءً على موقع المسكن، ومساحته، ومواصفاته، وألاّ يزيد مبلغ القرض أو التمويل السكني عن 500 ألف ريال.

وأقرت التعديلات التي هدفت لتسريع تنفيذ الطلبات المتزايدة، احتساب الأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان ضمن المستحقين للدعم السكني، بالإضافة لمجهولي الأبوين ممن لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، والمرأة التي تجاوز سنها 25 عاماً ولم تتزوج.

كما شملت التعديلات احتساب الابن أو الابنة اللذين توفي والداهما ولم يبلغا 25 عاماً، والأفراد الذين يعانون أمراضا مستعصية، كالمقعدين أو المعاقين إعاقة أفقدتهم القدرة على العمل، ضمن المستحقين للدعم السكني.

واعتبرت التعديلات التخصيص لاغياً إذا كان قد استند لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة، كما اشترطت أن تكون الأسرة طالبة الدعم مقيمة في المملكة خلال الفترة من وقت تقديم الطلب حتى تخصيصه، وألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص.

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