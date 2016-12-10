 ضبط ثلاثة أشخاص سلبوا مقيم بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ضبط ثلاثة أشخاص سلبوا مقيم بمكة

ضبط ثلاثة أشخاص سلبوا مقيم بمكة
المناطق_عادل الزهراني
تعرض  مقيم  آسيوي  لعملية  سلب  بالعاصمة  المقدسة  من قبل  أشخاص  مجهولين  وفور  تلقي  البلاغ  تمكنت  شرطة  الكعكية  بمكة  من إلقاء  القبض  على  من قام  بعملية  السلب  هذا وقد صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان مركز الكعكية بشرطة العاصمة المقدسة  تلقى بلاغ مقيم آسيوي الجنسية مفاده قيام  مجهولين بالدخول لمنزله وضربه وسلب مابحوزته ، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من شعبة التحريات والبحث الجنائي للوصول للجناه ، حيث تمكن بعون من الله وتوفيقه ثم بماوفرته الدوله اعزها الله من إمكانيات  فنية وبشرية  من جمع المعلومات عن الجناه  ورصد تحركاتهم وبعد التأكد من كل المعلومات التي تشير الى تورطهم بتلك السرقة ، تم ضبط ثلاثة أشخاص متهمين بتلك الحادثة والتحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وستتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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