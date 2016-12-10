اختتام المرحلة الثالثة من مراحل مشروع المسرح المدرسي بالطائف

بعد أسبوع من الحراك الثقافي الذي شهدته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اختتمت اليوم المرحلة الثالثة من مراحل مشروع المسرح المدرسي ، والتي تم فيها تحكيم النصوص المسرحية المقدمة من 45 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة .

وقد أسفرت نتائج التحكيم عن ترشيح ١٥ نصًا مسرحيًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية كأفضل نصوص مسرحية مؤهلة لدخول المرحلة الرابعة من منافسات المسرح المدرسي .

هذا وقد أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف د. محمد بن حسن الشمراني إن المنافسات في هذه التظاهرة الثقافية تقوم على أهداف يضطلع عليها المسرح المدرسي في ترسيخ المبادئ وغرس القيم وتقويم بعض مفاهيم المجتمع وإثبات هويته الوطنية ، مثمنًا للجنة التحكيم وفريق العمل بقيادة مديرة نشاط الطالبات

أ. فوزيه الحارثي جهودهم الدؤوبة ودورهم الفاعل خلال تنفيذ مراحل المشروع ، مقدمًا التهنيئة للإدارات التعليمية المرشحة لخوض المرحلة الرابعة وتقديم العروض المسرحية في شهر ربيع الثاني من العام الحالي وهي ” الأحساء ، الطائف ، مكة المكرمة ، الليث ، جازان ، المدينة المنورة ، تبوك ، العلا ، وادي الدواسر ، الجوف ، المنطقة الشرقية ؛ صبيا ، القريات ، جدة ، المجمعة.”