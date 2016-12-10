 القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وقال الملك المفدى : “يسرني أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

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