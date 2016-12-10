 الأكراد يعلنون بدء “المرحلة الثانية” لطرد داعش من الرقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“زعله” يحتفل بزواج ابنه الدكتور محمد في ليلة من ليالي الفرح والسرور ابتهجت بها منطقة جازان الأكراد يعلنون بدء “المرحلة الثانية” لطرد داعش من الرقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية اختتام المرحلة الثالثة من مراحل مشروع المسرح المدرسي بالطائف ضبط ثلاثة أشخاص سلبوا مقيم بمكة “الإسكان” تجري تعديلات على لائحتها منها تقليص مساحة المسكن المناسب لـ125 متراً.. والعمل بها من اليوم تطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء بعد 30 عاما.. الكشف عن فيديو تاريخي لتحطم “بوينغ أمريكية” بالصحراء الإسكان : انتهاء تسجيل الأراضي البيضاء الاثنين القادم.. وارتفاع نسبة التسجل اليوم 900 % عشرات القتلى في هجوم انتحاري استهدف معسكر الصولبان في عدن 14 ألف انتهاك لحقوق الإنسان من ميليشيات الحوثي شاهد.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على طالب هدد زملاءه بسكين

الأكراد يعلنون بدء “المرحلة الثانية” لطرد داعش من الرقة

الأكراد يعلنون بدء “المرحلة الثانية” لطرد داعش من الرقة
المناطق_وكالات

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل لكن بأغلبية كردية، السبت بدء “المرحلة الثانية” من حملة “غضب الفرات” لاستعادة مدينة الرقة التي تعد معقل تنظيم داعش الأبرز في سوريا.
وفي قرية العالية في ريف الرقة الشمالي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان تلته المتحدثة باسم الحملة جيهان الشيخ أحمد أنه “تم اتخاذ قرار البدء بالمرحلة الثانية من الحملة، والتي تهدف الى تحرير كامل الريف الغربي من الرقة (شمال) إضافة إلى عزل المدينة”.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في الخامس من نوفمبر حملة “غضب الفرات” لطرد تنظيم داعش من الرقة.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في البيان أن “المرحلة الأولى من حملتنا، حملة غضب الفرات انتهت بنجاح كبير”، مشيرة إلى أنه “تم تحرير مساحة 700 كيلومتر مربع والعشرات من القرى، إضافة الى عدة بلدات وطرق استراتيجية” في ريف الرقة الشمالي.

ومنذ تشكيلها في أكتوبر 2015، نجحت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، بدعم من التحالف الدولي في طرد التنظيم المتطرف من مناطق عدة في سوريا.

وشددت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها على أن “تنسيقنا مع التحالف الدولي مستمر بشكل فعال ومثمر، وهذا التنسيق سيكون أقوى وأكثر تأثيرا أثناء المرحلة الثانية”.
وجاء في البيان أن حملة “غضب الفرات تتوسع بانضمام فصائل وقوى أخرى”، فضلا عن “انضمام 1500 مقاتل من المكون العربي من أبناء الرقة وريفها مؤخرا، تم تدريبهم وتسليحهم على يد قوات التحالف الدولي”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أن الولايات المتحدة سترسل مئتي جندي إضافي إلى سوريا “من أجل ضمان نجاح عزل الرقة”.

وسينضم هؤلاء، وفق قوله، إلى “300 عنصر من القوات الخاصة في سوريا وذلك من أجل مواصلة التنظيم والتدريب والتجهيز”.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>