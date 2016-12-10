“زعله” يحتفل بزواج ابنه الدكتور محمد في ليلة من ليالي الفرح والسرور ابتهجت بها منطقة جازان

احتفى محافظ صبيا المتحدث الرسمي بإمارة جازان ورئيس لجنة تراحم أ. علي بن موسى زعله بزواج ابنه الدكتور محمد بن علي زعلة على إبنة أ.حسن بن علي العطافي بحضور معالي رئيس محكمة الإستئناف الشيخ علي بن شيبان العامري ومعالي عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن يحي العريشي و وكيل الإمارة السابق الدكتور عبدالرحمن بن علي الناشب ووكيل الإمارة للشؤون التنموية الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة وجمع غفير وكثيف من مديري الادارات الحكوميه وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل والإعلاميين وزملاء العمل والمواطنين في كرنفال جميل واحتفالية رائعة .

وقد أبدى والد العريس الأستاذ علي بن موسى زعله أثناء إستقباله وترحيبه بضيوفه سعادته الغامرة بزفاف نجله سائلاً الله أن يوفقهما لما يحب ويرضاه وأن يجمع بينهما على خير ويرزقهما الذرية الصالحة مقدماً شكره الجزيل لكل من لبى الدعوة وحضر وشاركه فرحته بولده .