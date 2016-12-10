 “زعله” يحتفل بزواج ابنه الدكتور محمد في ليلة من ليالي الفرح والسرور ابتهجت بها منطقة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“زعله” يحتفل بزواج ابنه الدكتور محمد في ليلة من ليالي الفرح والسرور ابتهجت بها منطقة جازان الأكراد يعلنون بدء “المرحلة الثانية” لطرد داعش من الرقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية اختتام المرحلة الثالثة من مراحل مشروع المسرح المدرسي بالطائف ضبط ثلاثة أشخاص سلبوا مقيم بمكة “الإسكان” تجري تعديلات على لائحتها منها تقليص مساحة المسكن المناسب لـ125 متراً.. والعمل بها من اليوم تطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء بعد 30 عاما.. الكشف عن فيديو تاريخي لتحطم “بوينغ أمريكية” بالصحراء الإسكان : انتهاء تسجيل الأراضي البيضاء الاثنين القادم.. وارتفاع نسبة التسجل اليوم 900 % عشرات القتلى في هجوم انتحاري استهدف معسكر الصولبان في عدن 14 ألف انتهاك لحقوق الإنسان من ميليشيات الحوثي شاهد.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على طالب هدد زملاءه بسكين

“زعله” يحتفل بزواج ابنه الدكتور محمد في ليلة من ليالي الفرح والسرور ابتهجت بها منطقة جازان

“زعله” يحتفل بزواج ابنه الدكتور محمد في ليلة من ليالي الفرح والسرور ابتهجت بها منطقة جازان
المناطق- جازان
احتفى محافظ صبيا المتحدث الرسمي بإمارة جازان ورئيس لجنة تراحم  أ. علي بن موسى زعله بزواج ابنه الدكتور محمد بن علي زعلة على إبنة  أ.حسن  بن علي العطافي  بحضور معالي رئيس محكمة الإستئناف الشيخ علي بن شيبان العامري ومعالي عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن يحي العريشي و وكيل الإمارة السابق الدكتور عبدالرحمن بن علي الناشب ووكيل الإمارة للشؤون التنموية الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة  وجمع غفير وكثيف من مديري  الادارات الحكوميه وقادة الأجهزة الأمنية  والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل والإعلاميين وزملاء العمل والمواطنين في كرنفال جميل واحتفالية رائعة   .

وقد أبدى والد العريس الأستاذ علي بن موسى زعله أثناء إستقباله وترحيبه  بضيوفه سعادته الغامرة بزفاف نجله سائلاً الله أن يوفقهما  لما يحب ويرضاه وأن يجمع بينهما على خير ويرزقهما الذرية الصالحة مقدماً شكره الجزيل لكل من لبى الدعوة وحضر وشاركه فرحته بولده .

unnamed (4) unnamed (3) unnamed (2)

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>