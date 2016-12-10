صورة عودة الملك وحديثه لعضديه تجذب المغردين

اختتم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جولته الخليجية التي زار فيها أربع عواصم خليجية، بدأها في أبوظبي ومن ثم الدوحة وبعد ذلك المنامة ليكون الختام في الكويت.

وعند عودة الملك سلمان للرياض كان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض عدد من المسؤولين، على رأسهم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة إحدى صور الاستقبال، والتي جمعت الملك سلمان مع الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان.

وفي الصورة التي التقطتها كاميرا المصور بندر الجلعود، يظهر ولي العهد وولي ولي العهد وهما ينحنيان صوب الملك سلمان، الجالس في سيارة، وينصتان لحديثه.