مشروب سحري للقضاء على نزلات البرد

عادة يرتبط فصل الشتاء بكثرة الإصابة بنزلات البرد التي يصاحبها التهاب الحلق ومشاكل في الجهاز التنفسي، وذلك لنشاط العدوى الفيروسية في هذا الوقت من العام نظراً للتغير في الأحوال الجوية.

ويعتبر الأناس الأكثر عرضة لنزلات البرد، أولئك الذين يفتقرون إلى المناعة القوية بأجسامهم، الأمر الذي يحرمهم القدرة على تحمل التغيرات في حالة الطقس، ويجعلهم يتأثرون بسهولة بالطقس البارد والعدوى.

ومن الأعراض الشائعة لنزلات البرد، سيلان الأنف، آلام في الحلق تتراوح بين الخفيفة إلى الشديدة، العطس وصعوبة التنفس.

فإذا كنت ممن يعانون من التعرض لنزلات البرد بشكل متكرر في الشتاء، فلا داعي للقلق من الآن، فهناك مشروب طبيعي سحري عليك تجربته فور إصابتك بالبرد مجدداً وسترى النتيجة المذهلة فوراً.

ويتكون هذا المشروب من 4 عناصر فقط هي الزنجبيل، الثوم، الجزر والأناناس، ولإعداد العصير حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

يتم تقشير قطعة صغيرة من الزنجبيل، بضعة فصوص ثوم وجزرتين ثم تقطيعهم إلى قطع صغيرة.

وتضاف إليهم شريحة أناناس، ويتم مزجهم بالخلاط حتى تتحول المكونات إلى مشروب، ويتم تناول كوب منه مرة واحدة في اليوم.

ويعود المفعول السحري لهذا المشروب إلى الخصائص المميزة لمكوناته الأربعة والتي نبينها لكم كالآتي:

1 – الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد على مكافحة الفيروسات التي تسبب البرد والتهاب الحلق.

2 – الثوم

يعرف الثوم بأنه مضاد للجراثيم، وله خصائص مضادة للفيروسات والالتهابات، كما يساعد على طرد الفيروس المسبب لنزلات البرد، كما أن مادة الأليسين الموجودة في الثوم تساعد على رفع مستوى المناعة بالجسم وتحمي من الإصابة بالعدوى.

3 – الجزر

لأنه غني بفيتامين “A” و”B1″، فإن الجزر يعد واحدا من المكونات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على مناعة الجسم، كما يساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات، وبالتالي يحمي الجسم من الإصابة بالعدوى، خاصة نزلات البرد الأكثر شيوعا.

4 – الأناناس

يعرف الأناناس أيضاً بخصائصه المضادة للالتهابات، كما يعتبر مصدرا غنيا بالمواد المضادة للأكسدة، ويحتوي أيضا على كمية كبيرة من فيتامين “C”، هذا فضلاً عن أنه يساعد في تعزيز مناعة الجسم، ومكافحة الكثير من أنواع العدوى التي قد تؤثر على الجسم.