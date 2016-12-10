 أوبك: 11 دولة من خارج المنظمة تعهدت بخفض إنتاجها بـ558 ألف برميل يوميا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أوبك: 11 دولة من خارج المنظمة تعهدت بخفض إنتاجها بـ558 ألف برميل يوميا

أوبك: 11 دولة من خارج المنظمة تعهدت بخفض إنتاجها بـ558 ألف برميل يوميا
المناطق_وكالات

وافقت 11 دولة منتجة للنفط غير عضو في أوبك، السبت، في فيينا على خفض إنتاجها بـ558 ألف برميل يوميا وانضمت إلى الاتفاق، الذي أبرم بين الدول الأعضاء في المنظمة.

 

وقال رئيس أوبك وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في ختام اجتماع في فيينا: “إنني مسرور بإعلان التوصل إلى اتفاق تاريخي”.

وزير الطاقة السعودي : اجتماع أوبك اليوم في فيينا مع المنتجين من خارج المنظمة أثمر عن اتفاق تاريخي سيوسع دائرة التعاون لتوازن الأسواق.

يذكر أن روسيا من بين الدول غير الأعضاء في أوبك، وسبق أن أعلنت أنها ستخفض إنتاجها بـ300 ألف برميل يوميا.

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