أوبك: 11 دولة من خارج المنظمة تعهدت بخفض إنتاجها بـ558 ألف برميل يوميا

وقال رئيس أوبك وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في ختام اجتماع في فيينا: “إنني مسرور بإعلان التوصل إلى اتفاق تاريخي”.

وزير الطاقة السعودي : اجتماع أوبك اليوم في فيينا مع المنتجين من خارج المنظمة أثمر عن اتفاق تاريخي سيوسع دائرة التعاون لتوازن الأسواق.

يذكر أن روسيا من بين الدول غير الأعضاء في أوبك، وسبق أن أعلنت أنها ستخفض إنتاجها بـ300 ألف برميل يوميا.