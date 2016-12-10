ضبط وإغلاق معمل معجنات مخالف بالجموم

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية محافظة الجموم من ضبط معمل في منطقة اللحيانية بالنزهة بعد الاشتباه به ، حيث تبين بعد مداهمته أن الموقع غير مرخص ويُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة ، يقومون بعمل المعجنات (البف) وتغليفه وتعبئته وتوزيعه على المحلات بالمنطقة .

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة الجموم الاستاذ فيصل بن حمدان ال مخلص ، وقال إن البلدية وبتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة البار تقوم بتكثيف متابعة كافة الانشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد ومحاربة الظواهر التي تشكل خطرا على الاصحاح البيئي ، مؤكدا بأن البلديه لن تتوانى في تطبيق الانظمه والتعليمات بحق المخالفين ، وهي لا تألو جهدا في متابعة جميع الأسواق والمحلات الغذائية والتجارية .

وقال ان مراقبي البلديه بقيادة رئيس قسم الرقابه الصحيه بدر الشويهي وبمشاركه كلا من : المراقبين الصحيين : عبدالعزيز السلمي وعاطف اللهيبي ويوسف الجحدلي ومندوب من الشرطه ، واثناء جولاتهم التفتيشيه تمكنوا من أكتشاف الموقع ومداهمته ، حيث وجدوا بداخله كميات كبيره من الاطعمه الفاسده والمكشوفه والمعدة في أجواء غير صحية والمجهزة للتوزيع ، وعلى الفور تم مصادرتها ، واستدعاء صاحبه لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات .

من جهته قال الاستاذ بدر الشويهي رئيس قسم الرقابه الصحيه ببلدية الجموم ، إنه تم مصادرة كامل الكميات الموجودة بالموقع ، حيث شملت حوالي (7500) حبة بف و(60) كيس دقيق و(8) جوالين زيت ، و(36) علبة من الاجبان والخميرة و(5) كراتين طماطم المعلبة ، كما تم ضبط (8)عمال لا يحملون شهادات صحيه ، وعدد (3) رول تستخدم للتغليف وكمية من ستكرات التاريخ ، وتم مصادرة جميع المحتويات واغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين ، وبمشاركة الشرطه والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .